Carlos Sainz DESTROZA las ilusiones de Ferrari

Carlos Sainz destrozó las ilusiones de Ferrari por poder pelear con McLaren en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2024.

Hablando con los medios presentes en Yas Marina, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre las opciones de la Scuderia: "Sí, ya era difícil antes de llegar a Abu Dhabi, necesitábamos un pequeño milagro.

"Más aún después de la penalización de diez puestos de Charles, ahora obviamente más aún con el problema en la clasificación. Todo se ha vuelto mucho más complicado.

"Pero Charles no se va a rendir, yo no me voy a rendir, el equipo no se va a rendir, así que tenemos que correr las carreras y luego ver qué pasa. Dije antes de Qatar que quizás recortaríamos puntos en Qatar aunque fuéramos tan lentos, lo hicimos, veamos si mañana podemos hacerlo de nuevo.

"Sí, ese es el objetivo, intentar ganar mañana. Va a ser complicado porque hoy hemos vuelto a ver a un McLaren muy dominante, ¿no? Muy muy bien a una vuelta, y ayer vimos que en ritmo de carrera no son ni una décima más lentos, son igual de rápidos.

"Así que va a ser complicado, pero nos hemos puesto en una buena posición, no era fácil y todos estábamos muy apretados", señaló.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Qatar?

El Gran Premio de Qatar significó otra victoria para Max Verstappen después de haberse convertido en cuatro veces campeón de Fórmula 1 y ha puesto a Ferrari aún con posibilidades de vencer a McLaren

En el circuito de Lusail no hubo límites para Verstappen, que hizo todo lo necesario para aún con la sanción que le quitó la pole dejar sin oportunidad a Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, que vio a sus dos pilotos en rendimientos decepcionantes. En el lado sorprendente, Gunayu Zhou por fin consiguió sus primeros puntos en la temporada, rompiendo así el cero de Sauber.

1. McLaren 640 puntos

2. Ferrari 619 puntos

3. Red Bull Racing 581 puntos

4. Mercedes 446 puntos

5. Aston Martin 92 puntos

6. Alpine 59 puntos

7. Haas 54 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

