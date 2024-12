Checo PIERDE LA PACIENCIA con Red Bull

Sergio Pérez perdió la paciencia con Red Bull Racing y lo demostró con un durísimo mensaje por la radio.

El mexicano explotó contra su ingeniero de carrera, Hugh Bird, al final de la ronda uno de eliminación de la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de la Fórmula 1.

Al nacido de Jalisco le quitaron uno de sus tiempos de vuelta rápida durante la Q1 por supuestamente haber superado los límites de pista; sin embargo, el propio piloto le dijo al ingeniero que lo revisara porque tenía dudas de la decisión.

Con pocos minutos para el final de la ronda uno, el organismo rector decidió devolverle la vuelta a Checo, quien reventó contra su ingeniero cuando él le informó de la decisión de los comisarios: "¡Te lo dije, hombre! ¿Por qué carajo no revisas? Desperdiciamos un set", gritó.

Bird: "You were right, the 23.5 first run has been reinstated."



Checo: " I told you, man! Why the fuck you don’t check? We wasted a set" #AbuDhabiGPpic.twitter.com/6YqNOLvuFI