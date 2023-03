Ángel Armando Castellanos

Sábado 18 Marzo 2023 08:54 - Actualizada: 12:50

Lewis Hamilton podrá expresarse políticamente en Arabia Saudita sin que nadie se lo impida. La Saudi Motorsport Company avisó que no hay problema con el británico.

El siete veces campeón dijo durante la conferencia de prensa del jueves que no se siente completamente cómodo compitiendo en el Medio Oriente después de que otros pilotos también expresaron su preocupación.

Los derechos humanos siguen siendo un tema polémico y se esperaba que el país que no se hablara al respecto.

El presidente de SMC, el príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, avisó Motorsport Week que no hará nada para evitar que Lewis diga lo que quiera decir.

"Queremos que todos hablen. No nos importa la opinión de nadie. Porque respetamos sus opiniones, les pedimos respetar nuestra cultura.

"No estamos tratando de forzar o impedir que Hamilton diga lo que quiere decir o usar lo que quiere usar", explicó el príncipe.

El también dirigente consideró que si a Lewis le parece bien tocar ciertos temas, entonces puede hacerlo.

"Si él cree que esto es algo bueno y quiere hablar de ello, entonces es su derecho y lo respetamos. Y lo mismo tenemos una cultura tenemos tradiciones y tenemos leyes aquí en Arabia Saudita cuando vamos a otros países respetamos sus leyes y tradiciones.

Las personas que vienen a Arabia Saudita pueden expresar sus puntos de vista pero tienen que saber que tenemos nuestras leyes y nuestra cultura, por lo que es un respeto mutuo", avisó.

Príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal

"No queremos cambiar a Lewis"

Hamilton lucha por la inclusión y el país rechaza exactamente ese punto, pero el príncipe Khalid no quiere impedir que el de Mercedes deje de luchar por lo que cree correcto.

"No queremos cambiar a nadie, y no esperamos que Lewis cambie, al igual que la gente no debería esperar que nosotros cambiemos. Necesitamos entender y respetar nuestras diferencias y por eso estamos bien con esto", sentenció.