Sainz revela TODO sobre el interés de Red Bull para llevárselo

Carlos Sainz reveló todo sobre el interés de Red Bull para darle el asiento de Sergio Pérez en la Fórmula 1.

En declaraciones durante su aparición en el podcast Beyond The Grid, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: “RB me tuvo disponible durante 6 meses y no me eligieron.

"Y creo que es porque simplemente no encajo en el tipo de piloto que necesitan en este momento y estoy completamente de acuerdo con eso. En todo caso, me están haciendo un favor.

“El tiempo lo cura todo y empiezas a aceptar ciertas cosas y tratas de verlo todo con una mente más relativa, y empiezas a comprender y adaptarte, y perdonar y olvidar y seguir adelante con la vida.

"Todos me han visto sufrir durante el invierno, en realidad me dolió porque no lo esperaba. Después de Australia, pensé en lo afortunado que soy por toda la gente que me rodea que me apoya y me da fuerza.

"A finales de enero me dijeron que no iba a continuar con un equipo con el que estaba 99% seguro de que iba a continuar ese invierno. Fue un shock enorme para mis esperanzas y para todo mi sistema.

"Obviamente no lo disfruté, pero aun así me entrené y me preparé para esa temporada. Obviamente, mi objetivo era estar listo para ganar carreras, para ganar un campeonato si se presentaba la oportunidad y llegué a ese año lleno de energía”, comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Qatar?

El Gran Premio de Qatar significó otra victoria para Max Verstappen después de haberse convertido en cuatro veces campeón de Fórmula 1. En el circuito de Lusail no hubo límites para Verstappen, que hizo todo lo necesario para aún con la sanción que le quitó la pole dejar sin oportunidad a Charles Leclerc y Oscar Piastri.

No logró ser un día del todo bueno para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz fue el mejor calificado en sexto y Fernando Alonso en séptimo.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto no pudo durar ni una vuelta después de una carambola causada por Hulkenberg. En el lado sorprendente, Gunayu Zhou por fin consiguió sus primeros puntos en la temporada, rompiendo así el cero de Sauber.

