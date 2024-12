Sainz revela detalles de la DESGARRADORA traición de Ferrari

Carlos Sainz reveló nuevos detalles sobre la desgarradora traición que sufrió por parte de Ferrari.

En su aparición durante el podcast Beyond The Grid, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: “A finales de enero me dijeron que no iba a continuar con un equipo con el que estaba 99% seguro de que iba a continuar ese invierno.

"Fue un shock enorme para mis esperanzas y para todo mi sistema. Obviamente no lo disfruté, pero aun así me entrené y me preparé para esa temporada. Obviamente, mi objetivo era estar listo para ganar carreras, para ganar un campeonato si se presentaba la oportunidad y llegué a ese año lleno de energía.

"Echaré de menos los podios, echaré de menos las celebraciones, echaré de menos aparecer en los titulares porque gané. Pero mi objetivo es volver allí, no voy a Williams sólo para sacar el máximo partido al coche.

"Voy a Williams a intentar que vuelvan a tener la posibilidad de luchar por esos podios y por la posibilidad de luchar por esas cosas que también me llenan. Soy un piloto que creo que va a disfrutar de ese proceso porque disfruto intentando ayudar”, señaló.

Relacionado: Sainz: "Williams no es un equipo top"

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado