Alonso explica las grandes DIFERENCIAS en la F1

Fernando Alonso ha encontrado de nuevo la zona de puntos en la Fórmula 1 y habló sobre las diferencias entre los autos actuales y los de antes, así como la actualidad de Aston Martin .

Alonso logró sobrevivir a una demandante y accidentada carrera en Qatar donde hubo muchos abandonos, incluido el de Lance Stroll, su compañero de equipo.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló los problemas físicos que le han pasado factura en el abultado calendario de la temporada.

"Lo que te transmitían los coches de los 2000 era más puro que lo que tenemos ahora", declaró.

"Ahora está todo más filtrado por la tecnología que tenemos. No creo que el placer de la conducción esté ligado exclusivamente al rendimiento. He disfrutado de la temporada. No estamos donde queríamos estar, pero solo hay 4 equipos más contentos que nosotros, no 9", agregó.

"No creo que el coche de 2025 se base en el de 2023. Creo que será un proyecto completamente nuevo para 2025, y espero que nos brinde mejores resultados que el actual", finalizó.

¿Como marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Qatar?

1. McLaren 640 puntos

2. Ferrari 619 puntos

3. Red Bull Racing 581 puntos

4. Mercedes 446 puntos

5. Aston Martin 92 puntos

6. Alpine 59 puntos

7. Haas 54 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

