Aloisio Hernández

Viernes 17 Marzo 2023 12:56

Charles Leclerc ha insinuado que ya no participará en los llamados trackwalks, tras la prohibición del uso de transporte sobre ruedas de la FIA.

Leclerc vive actualmente un fin de semana complicado en Arabia Saudí. El piloto de Ferrari fue undécimo en la primera práctica libre en el circuito Jeddah Corniche, antes de terminar noveno en la segunda práctica libre, muy por detrás de Max Verstappen, que fue el más rápido en ambas sesiones.

Las frustraciones solo aumentan en el monegasco, ya que se dijo molesto por la prohibición de bicicletas del Formula One Management (FOM).

La FOM es la responsable del circuito entre sesiones y ha decidido no permitir el uso de bicicletas, patinetes y variantes eléctricas del mismo, pero también prohibió los buggies y otros vehículos de cuatro ruedas durante los trackwalks para garantizar la seguridad en la pista.

"No corrí en la pista. Creo que han ideado algo nuevo para que no se nos permita andar en bicicleta por el circuito. Así que probablemente ya no me verán dando vueltas por el circuito. ¡Veré los videos!", dijo Charles a Motorsport.

Estrellas en la pista

Tampoco hubo mucho tiempo para caminar por la pista en el circuito de Jeddah, ya que la pista se cerró para grabar un video musical para Will.i.am: "Quería hacer el trackwalk ahora, pero bloquearon el circuito y ahora está completamente desordenado. Veré las imágenes del coche de seguridad y luego veremos más", comentó Nico Hülkenberg.