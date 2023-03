Aloisio Hernández

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, sugirió a Lewis Hamilton que mire a su alrededor si Mercedes no puede ofrecerle un automóvil que lo ayude a obtener su octavo título mundial.

Hacia finales del año pasado, los alemanes parecían haber superado los problemas con el W13 y se esperaba que el equipo pudiera contraatacar con el sucesor.

Sin embargo, la primera carrera en Bahréin fue decepcionante porque la brecha con Red Bull y Ferrari no solo había aumentado, sino que su equipo cliente Aston Martin también fue más rápido en Sakhir.

Aunque Lewis todavía está a la caza de su octavo título, ahora hay dudas sobre si el británico puede lograrlo en Mercedes.

Hamilton sigue lejos de hacerse a los tiempos de Max Verstappen

Abiertos y honestos

El piloto de 38 años no ha ocultado su deseo de ganar un octavo título, pero con su edad convirtiéndose en un factor limitante sobre cuánto tiempo puede permanecer en el deporte, Wolff admitió en la conferencia de prensa que es posible que Lewis deba buscar en otro lado para lograr sus objetivos.

"Está en la etapa de su carrera en la que confiamos el uno en el otro, hemos construido un gran vínculo y no tenemos motivos para dudar el uno del otro, aunque este es un momento difícil.

"Por supuesto que será bueno si salimos de este valle de lágrimas y volver a tener actuaciones sólidas.

"Aun así, si quiere ganar otro campeonato, tiene que asegurarse de tener el auto, y si no podemos demostrar que podemos darle el auto en los próximos años, entonces tiene que mirar a su alrededor.

"No creo que esté haciendo eso en este momento. Pero no me quejaré si eso sucede en un año o dos", dijo el jefe de equipo.