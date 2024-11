La GROSERÍA de Aston Martin a Fernando Alonso

Un miembro directivo de Aston Martin tuvo un feo gesto contra Fernando Alonso, el bicampeón del mundo.

Andy Stevenson, director deportivo del equipo, habló en Beyond The Grid de los mejores corredores con los que ha trabajado y no mencionó al corredor español: "Había dos pilotos que impresionaron realmente cuando empecé a trabajar con ellos. Esos dos fueron Michael y el segundo no fue en Fórmula 1, Jean Alesi.

"Cuando llegó a la Fórmula 1 era muy rápido. Hay muchas cualidades para un piloto moderno, tienen que hacer muchas cosas bien, pero había pilotos que tenían esa velocidad pura desde el momento en el que salían.

"El que logró los mejores resultados fue Heinz-Harald Frentzen. El piloto con el que más relación he tenido ha sido Eddie Irvine. El que nos ayudó a llegar a la Fórmula 1 fue Bertrand Gachot. Michael fue el más rápido, no lo puedo negar.

"Al final, tienes relación con todos los pilotos y me he llevado bien con todos y no quiero enfadar a algunos diciendo que éste es mejor que él", comentó el elemento de la escudería.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

