¿Checo a la IndyCar? Noticia CONFIRMADA

Checo Pérez ha dado su veredicto final sobre una posible incorporación a la IndyCar próximamente que termina su paso por la Fórmula 1.

Después de un complicado 2024 con Red Bull, Checo ha sido objeto de numerosos rumores sobre su permanencia en el equipo, sin embargo, al menos para la siguiente temporada, no hay indicativos de un cambio aún para la siguiente temporada.

Aún así, durante un evento realizado por Honda, marca que aún es patrocinadora de Red Bull, Checo Pérez fue preguntado por Motorsport.com sobre si existe la posibilidad de llegar a la IndyCar cuando termine su carrera en F1.

Para los mexicanos no es ajena la IndyCar, ya que anteriormente han tenido pilotos como Adrián Fernández, Michel Jordain Jr y ahora Pato O'Ward, que además es el piloto reserva de Fórmula 1 de McLaren.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la IndyCar?

"Realmente no me interesa la IndyCar, si soy honesto, porque creo que una de las razones por las que pararé el día que lo haga, es porque ya lo he hecho lo suficiente a este nivel de la F1", reveló.

"Con el apretado calendario que tenemos, me gustaría poder pasar más tiempo con la familia. Creo que es muy difícil conseguir lo que solías conseguir en la F1, en ese sentido", explicó.

"Realmente respeto lo que hacen en Indy, pero la forma en que lo veo después es que tendría la suerte de terminar mi carrera sin ninguna lesión o algo así", dijo el mexicano.

"Al mismo tiempo, hay pilotos que no tienen mucha experiencia en la serie y competir a ese tipo velocidades, y tener ese tipo de impacto no es algo que estoy dispuesto a hacer una vez que termine mi carrera", señaló.

"Pero, nunca se sabe con otras categorías como Le Mans, Daytona, ese tipo de carreras. Hacer una o dos carreras al año. Creo que es algo que, como piloto te planteas muy pronto porque es muy difícil parar del todo, mi objetivo será Le Mans", finalizó.

