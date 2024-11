Revelan el NUEVO EQUIPO de Colapinto para F1 2025

Franco Colapinto podría tener amarrado su futuro en la Fórmula 1, pero debe mantenerlo en silencio, eso al menos Martin Ponte.

El comunicador argentino ha asegurado que Colapinto seguirá en la categoría reina del automovilismo la siguiente temporada he incluso ha dicho con cuál equipo estaría corriendo.

De acuerdo al reporte, en el entorno de Las Vegas fue donde se gestó esta información sobre el piloto argentino y su futuro.

"Es información, no es una opinión ni es un sentimiento, ni un deseo. Colapinto va a estar corriendo en la Fórmula 1 2025 en uno de los dos equipos de Red Bull", declaró Ponte.

"Por esto mismo ya no lo dejan hablar, ya no maneja casi sus redes sociales, si te fijás antes respondía a todo y a todos. El chico es tan espontáneo que hay que cuidar las cosas que se dicen y las que no se dicen", agregó.

"Él ahora no las puede decir, pero Colapinto va a estar en la Fórmula 1 en el año 2025", finalizó.

¿Como marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Las Vegas?

1. McLaren 608 puntos

2. Ferrari 584 puntos

3. Red Bull Racing 555 puntos

4. Mercedes 425 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Alpine 50 puntos

7. Haas 49 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

