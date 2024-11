Franco Colapinto CONFIRMA su futuro

Franco Colapinto confirmó una importante decisión con su futuro, en medio de muchos rumores.

El corredor argentino habló sobre su elección en una entrevista con Motorsport.com y dijo lo siguiente: "Bueno, es una cosa muy extraña. Borré Twitter (X). Creo que es muy tóxico.

"Y hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande. Ellos (los aficionados) hacen una noticia de cada pequeña cosa que haces. Así que es algo que tienes que entender, pero forma parte del trabajo.

"En mi caso, me ayuda no distraerme tanto (con las redes sociales) porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir algunas... cosas no tan agradables", comentó el piloto sudamericano.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas significó el sello para Max Verstappen de convertirse en cuatro veces campeón de Fórmula 1. En el circuito de Las Vegas no hubo límites para Verstappen, que hizo todo lo necesario para Lando Norris no tuviera oportunidad de seguir con esperanzas de lograr el título en una carrera dominada por los dos autos de Mercedes.

No logró ser un día del todo bueno para los pilotos hispanos, ya que aunque Saínz logró el podio, Checo apenas logró un punto mientras que Colapinto y Alonso se quedaron fuera de ellos.

Con esta gran carrera de Verstappen en Las Vegas logró quizá su título más importante de su carrera al hacerlo con el tercer mejor carro y en ocasiones ganar a pesar del auto de Red Bull, que decepcionó mucho en la temporada.

