La 'China' Suárez pone en PELIGRO el futuro de Colapinto en F1

La intromisión de María Eugenia 'China' Suárez en la vida de Franco Colapinto ha venido a poner muchas preocupaciones de la afición en el argentino ante posible distracción de su carrera como piloto de Fórmula 1.

A pesar de que logró tener una gran carrera de recuperación saliendo desde el pit lane, Franco Colapinto vio de nuevo su coche estrellarse durante el pasado fin de semana en Las Vegas, lo que levanta la duda sobre la influencia que puede tener Suárez en su concentración.

Diferentes medios argentinos han estado altamente preocupados sobre el hecho de que una figura tan polarizante y polémica como la de la 'China' Suárez pueda arruinar el futuro en Fórmula 1 de Colapinto y los recientes choques de Franco pudieran comenzar a dar la razón a ello.

En el programa de Sussana Gimenez, Yanina Latorre explicó algunas de las situaciones alrededor de Suárez que podrían distraer a Franco de lo que realmente importa en este momento, cerrar la temporada de F1 de manera importante.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Franco Colapinto y la 'China' Suárez?

“Ella estaba justo en Madrid. No sé a qué fue a Madrid, por ahí lo fue a buscar, es capaz. Porque la chica tiene un tema... A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera”, declaró.

”Yo, si fuera la mamá de Colapinto, me viene con la China y me asusto. Tiene tres pibes, es grande. Salió con medio país, mucho casado”, señaló

“Yo creo que ella ve un pibe que se pone de moda y no para hasta que no lo agarra, como diciendo ‘tomen, miren’”, finalizó.

