DESAFIANTES palabras de Colapinto hacia Verstappen

Franco Colapinto terminó en la posición número catorce del Gran Premio de Las Vegas, pero aprovechó para dar un mensaje de reconocimiento a Max Verstappen, campeón por cuarta vez de la categoría.

En un fin de semana lleno de eventualidades negativas para Williams, el argentino logró dar algo de luz al final del túnel al recuperar posiciones y terminar la carrera de manera importante.

Claro, antes de todo, Franco dio unas palabras sobre la capacidad y el talento que tiene Verstappen.

"La verdad impresionante Max, lo de los últimos años, se merece todos los campeonatos que gano y todas las carreras, es un pilotazo".

"Para mi, hoy en día es el mejor de la Fórmula 1, así que anda con un auto que no estuvo a la altura en muchas carreras no capaz, con un auto no fue el mas rápido en las carreras y siguió rindiendo y maximizando lo que tenía", agregó.

"Es alguien de quién aprender, muy talentoso en lo que hace, que siga así y que en algún futuro cercano le podamos ganar", finalizó.

