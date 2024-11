Poco después de un viernes muy decepcionante para el equipo Red Bull Racing, surgió la llamativa noticia de que no habían traído a Las Vegas el alerón trasero correcto para este circuito, un error que podría costar hasta siete décimas por vuelta.

AutoMotorUndSport dio una explicación notable para el decepcionante desempeño de Red Bull Racing en los entrenamientos. El medio normalmente bien informado reportó que la formación de Christian Horner había equipado el alerón trasero equivocado para el fin de semana de carrera en Las Vegas.

Esto resultó en una pérdida de nada menos que seis décimas con respecto a sus competidores en la larga recta. Todos los otros equipos habrían instalado un alerón más pequeño y plano en el coche, lo que garantiza menos resistencia y una mayor velocidad máxima, algo que es útil en una pista como Las Vegas.

Después de la sesión del jueves por la noche en la ciudad del juego, Helmut Marko fue confrontado sobre la noticia y confirmó el error bastante notable de su equipo: "No tenemos otro alerón trasero más pequeño como el que tenemos con nuestros competidores. Eso ciertamente nos habría ayudado", es la breve respuesta del austriaco.

Aunque AMuS todavía sugirió que se enviaría una nueva copia desde Milton Keynes, Marko pone fin a ese rumor cuando se le pregunta si existe la posibilidad de que las alas deseadas lleguen a tiempo: "No."

Una cosa es segura: el título mundial de Verstappen, que esperaba ganar en Las Vegas, parece estar en peligro real debido al error del alerón delantero, lo que significa que las festividades tendrán que posponerse hasta Qatar.

Fue Mercedes el que logró robarse el protagonismo por el momento en el fin de semana en el que Max Verstappen espera conquistar su cuarto título mundial consecutivo en la categoría reina. Por el momento, sin embargo, no parece ser un fin de semana tan agradable como se esperaba.

En los primeros entrenamientos libres, Verstappen no pasó del quinto mejor tiempo, tras lo cual las cosas no salieron del todo como estaba previsto en el segundo entrenamiento. El equilibrio en el RB20 se perdió bastante y Verstappen no pasó de la 17ª posición. Cabe señalar que no hubo corrida con los blandos.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

