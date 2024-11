La VITAL misión de Colapinto en el cierre de temporada

Franco Colapinto tiene sólo tres carreras seguras en la Fórmula 1, que son las últimas tres de esta temporada, por lo que deberá aprovecharlas para lucir al máximo.

El Gran Premio de Las Vegas de la F1 2024 es la primera de las últimas tres carreras de la campaña, sin embargo Williams llega en un mal momento por los daños del año que han complicado las reparaciones.

En la última carrera realizada, el GP de Brasil, Williams tuvo que ver cómo sus dos autos sin acabar la carrera. Debido a esta situación, el director del equipo James Vowles, admitió que no sería fácil.

Pero para el argentino, una de las mayores cualidades de su equipo es cómo abordar los problemas con recursos limitados. Además, Colapinto tiene ante sí el reto de buscar superar a Albon que le lleva siete unidades.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su cierre de temporada?

“Brasil fue un momento difícil para el equipo y no era algo que esperábamos, pero eso forma parte del automovilismo. Hay mucho que aprender de ese fin de semana que no sólo me ayuda a crecer como piloto, sino también como persona”, dijo Colapinto en el comunicado previo del equipo.

“Ahora es el momento de demostrar nuestra resistencia y recuperarnos juntos en las tres últimas carreras de la temporada. Todos en la fábrica se han esforzado al máximo para que estemos en el mejor lugar posible para terminar la temporada. Sólo llevo seis carreras, pero tengo mucha confianza en este equipo y en la gente que me rodea”, agregó.

“Aún nos quedan tres carreras y muchas oportunidades de luchar por los puntos, empezando por Las Vegas. Seguiremos esforzándonos al máximo hasta la bandera a cuadros de Abu Dhabi, porque todo es posible”, finalizó.

