INESPERADO mensaje de McLaren sobre Checo Pérez

Sergio Pérez recibió un inesperado mensaje por parte de McLaren sobre la complicada temporada que ha tenido.

Zak Brown, jefe del equipo de Woking, dijo lo siguiente en AutoMotorUndSport sobre el corredor mexicano: "Red Bull es un equipo increíblemente fuerte. Pérez ha demostrado que es capaz de subir al podio. Sólo tiene que soltar el freno interior y rápidamente todo volverá a ponerse tenso.

"Yo no lo veo de esa manera. Hasta Miami no teníamos el auto que tenemos ahora. Max y Red Bull perdieron muchos puntos. Por supuesto que quiero ganar al menos uno de los dos títulos. Pero el título de marca también será complicado. Ferrari parece muy fuerte.

"Me dan más quebraderos de cabeza que Red Bull, pero no se pueden descartar.. Esta batalla llegará hasta el final. Las cosas no pintan bien en el Mundial de Pilotos. Si lo perdiéramos, habría sucedido al principio y no en Silverstone o Monza. Y no porque intercambiáramos lugares entre Lando y Oscar en Hungría", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Brasil?

El Gran Premio de Brasil demostró que Alpine va a cerrar muy potente y subió múltiples lugares en el Campeonato de Constructores gracias a la clase maestra de Verstappen.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

1. McLaren 593 puntos

2. Ferrari 557 puntos

3. Red Bull Racing 544 puntos

4. Mercedes 382 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Alpine 49 puntos

7. Haas 46 puntos

8. Visa Cash App RB 44 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

