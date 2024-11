Sainz recibe PREOCUPANTE mensaje de Williams y sus aspiraciones

Red Bull Racing anunció la repentina salida de Adrian Newey en los días previos al Gran Premio de Miami y James Vowles, dice que nunca consideró traerlo de vuelta. Newey en Williams, considerando que el equipo aún no está listo.

Newey ha estado activo en la Fórmula 1 desde principios de la década de 1980, pero obtuvo su primer gran éxito en Williams. Desde 1991, cuando acompañaba al legendario Patrick Head, Williams ganó cuatro títulos de constructores y tres de pilotos en seis temporadas completas.

El FW17 de 1997, con el que Jacques Villeneuve ganó el título, también salió de su pluma, aunque Newey se mudó a McLaren ese año. El británico ha tenido mucho éxito con el equipo de Grove, pero el jefe del equipo,

James Vowles, nunca consideró seriamente una reunión. Aston Martin anunció Newey en septiembre, y el diseñador comenzará allí en marzo después de casi dos décadas en Red Bull Racing.

¿Por qué Williams no peleó por Adrian Newey?

Se dice que Newey gana £30 millones al año en Aston Martin, lo que representa más de dieciocho de los veinte conductores actuales. Williams nunca podría haber competido con esta cantidad, pero según Vowles esta no es la razón por la que Williams nunca consideró seriamente unir fuerzas con Newey.

"No tiene nada que ver con la cantidad", dijo Vowles a Auto Motor und Sport "aunque al final hubo un concurso de ofertas en el que no queríamos participar. Quiero gente que Creo que nuestro proyecto Williams no estaba listo para alguien como Adrian", agregó.

"Todavía tenemos mucho que reconstruir antes de que podamos proporcionar el entorno adecuado para alguien de su clase. Al final, habría tenido el efecto contrario si se hubiera sentido frustrado", señaló.

A lo largo de su carrera, Newey siempre ha sido un diseñador que tiene una enorme influencia en su equipo y un método único tiene. En McLaren esto chocó con el jefe del equipo y propietario Ron Dennis, y en Williams también hubo fricciones con Patrick Head y Frank Williams. Vowles quiere evitar la misma dinámica y no quiere depender de las habilidades de un solo empleado.

"Además, no quiero construir una infraestructura que dependa de una sola persona. Williams no se trata de mí, un piloto o un ingeniero. Será un equipo de 1.000 personas que trabajen juntas. Eso es una importante pérdida a corto plazo por una ganancia a largo plazo”, finalizó.

