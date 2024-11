Montoya CRITICA a los argentinos por culpa de Colapinto

Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula 1, criticó a los aficionados argentinos por la actitud que tomaron con Franco Colapinto.

Hablando en su podcast con WRadio, el corredor colombiano dijo lo siguiente: “Es complicado porque la gente se toma las cosas personales cuando quieren a su piloto y a su país, es entendible.

"No estoy buscando rajar a Colapinto, solo opino de la situación. Es chistoso porque esto lo he vivido toda mi vida y no me afecta. Como dicen, preocúpate el día en que no opinen.

"Dije que si fuera de Red Bull, elegiría a Sainz, ¿quién no? Es la verdad. Pero entiendo que algunos no lo tomaron bien", comentó el ex corredor de la máxima categoría.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

