Ángel Armando Castellanos

Jueves 16 Marzo 2023 08:36

Los pilotos de Fórmula 1 tienen un grupo de Whatsapp. George Russell contó que a veces es demasiado divertido por las imágenes que se comparten.

El británico explicó que suele haber muy buen ambiente entre los conductores, especialmente cuando pasa algo especial.

"Hay un grupo de WhatsApp. Quiero decir que no es como si estuviéramos enviando bromas día tras día, pero hay ocasiones en las que algo puede haber sucedido en el camino y de repente la gente está enviando memes y lo que sea y se sale un poco de control", reveló en el podcast The Fast And The Curious.

Como presidente de la Asociación de Pilotos de Gran Premio (GPDA por sus siglas en inglés), el británico también es el administrador de esta comunidad.

Hunt

Lando Norris también participó en esta charla y contó que la imagen del grupo es una fotografía de James Hunt.

"James Hunt como la foto grupal", contó el de McLaren.

También reconoció que no siempre están haciendo chistes, sino que aprovechan la tecnología para asesorarse constantemente.

"Es mucho más para hablar sobre cosas que pueden ayudarnos como conductores en términos de normas, regulaciones, es más como ¿cómo podemos representarnos a nosotros mismos?", detalló Norris.