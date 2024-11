Colapinto, en el radar de la selección argentina ¿DE FÚTBOL?

El entrenador de la selección de Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, ha confesado que buscó reunirse con Franco Colapinto.

Scaloni es una figura del deporte argentino reciente, ya que, a pesar de haber sido jugador mundialista, sus grandes éxitos llegaron como entrenador de la selección albiceleste.

Con la selección, Scaloni ganó dos veces la Copa América, el histórico Mundial de Qatar en 2022 y la Finalissima frente a Italia en Wembley, dándole el estatus de ídolo del pueblo argentino.

Sin embargo, el entrenador nacido en Pujato, es un aficionado muy marcado de la Fórmula 1, por lo que tener a un compatriota en la categoría después de tanto tiempo es algo que no podía dejar pasar y contactó al representante de Franco.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Franco Colapinto?

En conferencia de prensa previa al partido con Paraguay por las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026, el entrenador refrendó sus ganar por conocer a Colapinto.

“No hablé con él, ha estado en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá. Me hubiera gustado. Me escribió su manager, pero no faltará oportunidad para conocerlo. Es un orgullo que haya un argentino en la Máxima categoría”, declaró.

“Genera un ilusión para todos los argentinos tener un piloto en F1 y que lo haya hecho de la manera en que lo hizo. Nos representa y ya se vio en la gente en Monza con las banderas. Todos estaban alucinando con la gente. Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto argentino ahí″, agregó.

A esto, Colapinto respondió con agradecimiento a Scaloni por las palabras que dio sobre cómo le ha estado yendo y lo que representa para Argentina en el deporte motor.

“Tengo entendido que vive en Mallorca. Nunca lo pude ver, anda en bici también. Tenemos varias cosas en común como la pasión por los autos″.

“¡Que crack que es! El verdadero numero uno, y el que diga lo contrario lo bloqueo”, publicó Colapinto en X.

La próxima aparición será el jueves 21 de noviembre cuando salga a recorrer el circuito callejero de Las Vegas para la 22ª fecha del calendario. La carrera principal se iniciará el domingo 24 de noviembre y será a 50 vueltas.

