¡Colapinto recibe BRUTAL ataque de otro latino!

Franco Colapinto recibió un brutal ataque por parte de otro reconocido corredor latinoamericano con pasado en la Fórmula 1.

Juan Pablo Montoya se pronunció en el Diario AS sobre el corredor argentino de Williams: "Williams la tiene horrible, ¿me entiendes? Williams destruyeron tres carros. Colapinto se estrelló dos veces.

"A ver, yo sé que los errores pasan y pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo y entonces es muy bueno, pero se estrelló detrás del Pace Car.

"A ver, probablemente lo que está haciendo Colapinto es como. Cuando sale el safety car, uno tiene el primero de todo, él no estaba con el safety car, él estaba atrás y él estaba tratando de alcanzar el paquete.

"Una de las cosas que pasan hoy en día, acuérdate que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura ni nada, ni las calientes, ni las slicks, ni nada. Los calentadores de agua tienen mucha menos temperatura y como estaba lloviendo duro, la verdad es que cogió un poquito de charco.

"Cualquier cosa por la que el exceso de lluvia y con las llantas no era full temperatura. Es el problema cuando los carros tienen tanta potencia y tienen tanto grip. Que uno está bien, está bien y ya de pronto un segundo ya no está y cuando no estás, no estás, no es un poquito", concluyó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

