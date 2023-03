Aloisio Hernández

Jueves 16 Marzo 2023 06:40

Max Verstappen tuvo que posponer un día su vuelo a Arabia Saudita debido a problemas estomacales. El holandés dice que se siente mejor de nuevo, pero que por lo tanto no llegará al circuito de Jeddah Corniche hasta el viernes.

El piloto de Red Bull Racing ha estado luchando contra una gastroenteritis en los últimos días y, por lo tanto, se saltará el día de los medios de jueves, con el permiso de la FIA.

El día de medios es cuando los pilotos se reúnen en grupos que la FIA determina para responder las preguntas de los periodistas presentes. Estas ruedas de prensa suelen durar menos de una hora.

Recordar que el viernes son las FP1 y FP2, así que el bicampeón del mundo deberá aprovechar su ausencia del jueves para este listo para la actividad del primer día del fin de semana.

El mensaje

"Me siento bien de nuevo después de no estar en forma durante unos días debido a problemas estomacales. Así que lamentablemente tuve que posponer mi vuelo un día, así que no llegaré al circuito hasta el viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!", escribe Max en las redes sociales.

Max ha estado sufriendo de una enfermedad estomacal en los últimos días y, con el acuerdo de la FIA, no estará presente en la pista hoy. Siéntete mejor Max. 🙏🦁 https://t.co/f7CMBgchZY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 16 de marzo de 2023