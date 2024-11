Ferrari responde a las FUERTES acusaciones de Red Bull

Red Bull Racing acusó a McLaren, pero también a otros equipos, de alterar los neumáticos. Ferrari respondió a esto después del Gran Premio de F1 de São Paulo. El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, dice que no comprende la teoría.

El equipo que representan Max Verstappen y Sergio Pérez ha señalado con el dedo a varios equipos, especialmente a McLaren, por un truco con los neumáticos. Los rivales de Red Bull lo llenarían de agua.

De esta forma la goma se enfría mejor desde el interior y funcionaría especialmente bien para tiradas largas. Según se informa, el agua se inyecta a través de las válvulas y sólo se necesita una cantidad muy pequeña para obtener el efecto deseado.

Sin embargo, es difícil para los equipos lograr esto sin llamar la atención de la FIA y Pirelli sobre la cantidad de personal que hay en los garajes.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué respondió Pirelli sobre la acusación de Red Bull?

El fabricante de neumáticos Pirelli indicó que no tiene pruebas del truco. "No veo nada extraño en los datos que tenemos. No tengo ninguna evidencia. Obviamente, como dije, ahora depende de la FIA decidir qué hacer y decirnos si podemos apoyarlos, porque al final lo único que podemos hacer es apoyarlos".

"Si podemos hacer algo para controlarlos o asesorarlos sobre una posible situación, estamos listos para apoyarlos", afirmó Mario Isola, director. de Pirelli Motorsport, enAutosport.

Manténgase alejado de la polémica

"No "No sé dónde", respondió Vasseur a la pregunta de los medios presentes en Brasil de dónde venían las acusaciones. "No voy a entrar más en esto, porque una de las cualidades del equipo es mantenerse alejado de toda polémica este año. Tampoco entiendo la teoría, porque creo que todos estamos tratando de sacar humedad de la situación. todo, en lugar de ceder ante los neumáticos”.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!