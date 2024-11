Colapinto, a la PAR de Taylor Swift

Franco Colapinto y Taylor Swift tienen más en común de lo que pudiera parecer, ya que las famosas pulseras de la cantante estadounidense también son parte del repertorio del argentino.

La pulseras de la amistad es un distintivo muy marcado en los conciertos de la mundialmente reconocida cantante, haciendo parte a su fanaticada de una experiencia de buena vibra entre todos los asistentes a sus shows.

En una situación similar se ha visto envuelto Colapinto, que desde su llegada a la Fórmula 1, ha tenido un efecto similar con pulseras de parte de los hinchas del argentino.

El piloto de Williams habló sobre las pulseras de la amistad, regaladas por sus seguidores, que identifican a los fanáticos de la cantante

"Tengo como 200 pulseras. No las tengo puestas ahora, están en la mochila. Si me las llego a poner, me toman todo el brazo. Parezco Taylor Swift", afirmó el Franco en una entrevista con el tiktoker Alex Pelao.

