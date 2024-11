CONFIRMADO: Red Bull ARRUINÓ a Checo para favorecer a Verstappen

Han confirmado que Red Bull utilizó y arruinó la carrera de Sergio Pérez en el pasado Gran Premio de Brasil 2024 de la Fórmula 1 con la intención de favorecer a Max Verstappen.

La Fórmula de David Perogil, un programa de análisis sobre la categoría, reveló en una de sus últimas emisiones la decisión que afectó al corredor mexicano: "Sin contar las distintas instrucciones de Lawson con respecto a Checo con Verstappen. A Verstappen, como vimos y analizamos, le dejas que te adelante y a Checo si hace falta chocarte, te choca.

"Cuatro sabotajes para mantener a raya a lo que ellos bien saben que es un auténtico animal de conducción, una leyenda. Por eso le tienen tanto pánico. Como ya no hay frenada simétrica, no le vale con un sabotaje. Necesitan cuatro.

"A Red Bull no le valió con sabotear a Checo Pérez con un vehículo de hace dos meses y con ser el único de los 18 vehículos en salida que le metieron un intermedio sin manta térmica, unos 30-40 grados más fríos que los de los otros 17 vehículos, por lo que perdió 6-7 posiciones en la salida. Eso le hubiera pasado a cualquiera, desde Verstappen hasta Alonso, a cualquiera.

"Con unos neumáticos que no tienen nada de temperatura, como le dejaron a Checo, te patinan y no puedes hacer la salida. No les valió con eso. Hay más. Checo Pérez en sus declaraciones y Horner, el mismo Horner lo reconoce, lo han utilizado, reventando su estrategia en carrera, que podía haber quedado más arriba, como conejillo de indias.

"Cuando lo metieron a punto de la bandera roja a Checo Pérez para meterle extremos, no fue porque Checo tuviera ningún problema ni fuera mal. Lo metieron para reventarle la estrategia, para ver sus neumáticos. Una vez vistos que estaban nuevos, fue cuando decidieron dejar a Verstappen fuera", señaló.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

