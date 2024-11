¡El último asiento en 2025 es para Latinoamérica!

Se ha confirmado que el último asiento disponible para la temporada 2205 de la Fórmula 1 será para un corredor sudamericano.

Gabriel Bortoleto se convertirá en compañero de Nico Hülkenberg en la temporada 2025 de Fórmula 1. La escudería Kick Sauber acaba de anunciar que el brasileño ha firmado para debutar el próximo año.

"Everyone that is a racing driver is dreaming of becoming a Formula One driver one day"



