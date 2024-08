Andrea Kimi Antonelli será el sucesor de Lewis Hamilton y, por tanto, se convertirá en el nuevo compañero de equipo de George Russell en la temporada 2025 de F1, así lo ha confirmado oficialmente Mercedes.

El joven italiano acaba de cumplir 18 años y, por tanto, será uno de los pilotos más jóvenes de la categoría reina. La confirmación de Mercedes no es realmente sorprendente.

Por ejemplo, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, lleva varios meses insinuando que el joven será compañero de equipo de Russell a partir de 2025. No se sabe si el acuerdo sólo se aplica a esa temporada o a varios años.

Fantastico! Kimi Antonelli will make his @F1 debut for the Team in 2025 💚🤍❤️