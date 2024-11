Checo lanza PREOCUPANTE mensaje sobre su futuro

Sergio Pérez lanzó un preocupante mensaje sobre su futuro en la Fórmula 1 con Red Bull Racing.

Durante su aparición en el podcast brasileño llamado podpah, el corredor nacido en Jalisco volvió a pronunciarse sobre su retiro de la máxima categoría del automovilismo: “Soy más grande que Max. Tengo 34, así que estoy hacia el final de mi carrera.

"Llega un momento en que tienes una agenda muy apretada, y para mí la prioridad son mis hijos, porque mis hijos se están haciendo mayores, y veinticuatro carreras en la temporada no es sostenible durante varios años.

"Así que solo quiero disfrutar y divertirme. En el futuro me encantaría trabajar con jóvenes, especialmente con gente de mi país. Hemos visto un gran crecimiento en el deporte, para nosotros tener un piloto de Fórmula 1 fue algo muy importante.

"Ojalá podamos tener a otro mexicano. La F1 ha tenido un gran apoyo de mi país, así que me gustaría que siguiera así. Hagas lo que hagas, tendrás muchas opiniones sobre ti, sobre tu vida personal, y la gente a veces olvida que somos seres humanos normales, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos.

"Y es algo que no me gusta. Por suerte, soy un poco mayor y puedo lidiar con eso, pero no es bueno tener tanta exposición fuera de tu trabajo. Eso es algo que realmente no disfruto”, señaló.

Relacionado: La declaración de Checo sobre Colapinto que enfurecerá a Argentina

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!