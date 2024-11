Sainz admite una ENORME debilidad con Ferrari en 2024

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, hizo una brutal admisión sobre una fuerte debilidad que ha tenido este 2024.

En palabras publicadas por F1i.com tras el pasado Gran Premio de Brasil, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Siempre he sido un piloto muy fuerte en mojado, pero por alguna razón, desde que probé este coche [SF-24] en mojado este año, nunca he tenido buenas sensaciones con él.

"No sé si simplemente no ponemos energía en los neumáticos, lo hacemos funcionar en curvas demasiado empinadas a velocidad media-alta o qué es, pero está claro que es muy impredecible y muy difícil de conducir.

"Oh, solo dos accidentes muy extraños y desafortunados hoy. Un día de pesadilla. Honestamente, en los dos, no había señales de que me fuera a caer, así que no pude hacer nada para evitarlos.

"Pero al mismo tiempo, no era fácil adelantar, así que saliendo desde el pit lane, siempre iba a ser difícil llegar a los puntos. Pido disculpas a todo el equipo por los dos accidentes. Espero que podamos volver fuertes", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Brasil?

El Gran Premio de Brasil demostró que Alpine va a cerrar muy potente y subió múltiples lugares en el Campeonato de Constructores gracias a la clase maestra de Verstappen.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

1. McLaren 593 puntos

2. Ferrari 557 puntos

3. Red Bull Racing 544 puntos

4. Mercedes 382 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Alpine 49 puntos

7. Haas 46 puntos

8. Visa Cash App RB 44 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

