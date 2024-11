Sainz y su MOTIVACIÓN ante la inminente salida de Ferrari

Carlos Sainz Junior recordó este domingo a todo el mundo de la Fórmula 1 el talento y las cualidades que posee. Después de su victoria en la Ciudad de México, admitió que está orgulloso de sí mismo y de cómo ha logrado recuperarse recientemente.

El español ganó su segundo Gran Premio de la temporada después de conseguir la pole por más de dos décimas el sábado. Sainz tiene que dejar paso a Lewis Hamilton en Ferrari a finales de 2024, y actualmente está disputando sus últimas carreras.

A principios de 2024, ya se sabía que Hamilton hará realidad su sueño de infancia en la próxima temporada y finalmente, después de años de rumores, se cambiará a Ferrari.

Por lo tanto, Sainz tuvo que buscar en otra parte, pero se encontró con el problema de que la mayoría de los equipos ya tenían una alineación completa para 2025. Al final, el piloto de 30 años firmó con Williams, donde se encontrará con Alex Albon.

Objetivamente hablando, esto es, por supuesto, un gran paso atrás, teniendo en cuenta que Ferrari ahora lucha por el campeonato de constructores y Williams es octavo y sólo ha acumulado diecisiete puntos esta temporada.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Ferrari?

“Ha sido un año extraño en ese sentido y también un año bastante desafiante”, dijo Sainz Fans de la carrera.

“El año empezó muy bien, luego pasamos por un período de desarrollo difícil y de repente conseguimos que el coche volviera a ser competitivo. Vi que todavía había posibilidades de ganar, pero, por supuesto, Charles Leclerc consiguió esas victorias en Monza y Austin".

"Podría haber sido muy fácil para mí perder un poco de motivación y perder un poco de impulso para lograrlo, pero ese descanso de tres semanas me hizo bien. He conseguido encontrar la fuerza de voluntad y la perseverancia que necesitaba para estas últimas cinco o seis carreras de la temporada."

A pesar de su Si gana, Sainz ahora está eliminado del campeonato de pilotos. Incluso si Max Verstappen anotara cero puntos hasta el final de la temporada y Sainz ganara todo, solo podría superar a su ex compañero de equipo para ayudar a Ferrari a ganar su primer campeonato de constructores desde 2008.

McLaren tiene sólo 29 puntos de ventaja y Red Bull Racing ha superado ahora a Sainz, que está muy orgulloso de sus actuaciones en las dos últimas carreras.

"Me las arreglé para ponerme en una posición en la que podía mejorar mi conducción y mi confianza en el coche y ponerme en posición de ganar aquí", señaló.

"Esta vez sólo quería asegurarme de que no se me escapara de las manos. No fue una carrera fácil ni un año fácil, pero estoy orgulloso de cómo logré seguir adelante y, por supuesto, ahora estoy tratando de ayudar al equipo tanto como sea posible para ganar el Campeonato de Constructores porque para mí sería la despedida perfecta", finalizó.

