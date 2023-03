Ángel Armando Castellanos

Martes 14 Marzo 2023 10:41

Sergio Checo Pérez tiene un historial impresionante en la Fórmula 1. Eso es lo que cree Martin Brundle, ex piloto y comentarista británico.

Reconoció que tener junto a Max Verstappen podría ser intimidante para cualquiera, pero no para el mexicano.

Brundle coincidió con Michael Schumacher (1992) y con Mika Hakkinen (1994) y sabe lo complicado que resulta algo así.

"Fui compañero de equipo con Schumacher y Hakkinen y cuando los tienes al otro lado del garaje, ves sus datos, cómo hacen eso y no salen volando de la pista.

"Así que no creo que Sergio lo haga o lo frene, me refiero a mirar el año pasado que ganó Mónaco. Me refiero a esa victoria en Singapur. A cualquier piloto en la historia de la Fórmula 1 le encantaría eso en su currículum. Su conducción es extraordinaria", destacó en el podcast WTF1.

Más equipos

Por otra parte consideró que si hubiera un mayor número de participantes, la Fórmula 1 será más divertida.

"Nos vendría bien más autos, más historias, más pilotos, más directores de equipo, personal del equipo en la parrilla. Creo que el programa necesita eso para ser aún mejor", expresó.