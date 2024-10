EXHIBEN las mentiras de Helmut Marko contra Checo Pérez

Helmut Marko, asesor de Red Bul Racing, quedó exhibido luego de lanzar una nueva mentira contra Sergio Pérez.

El directivo del equipo campeón del mundo había dicho que era la primera vez que Checo se quejaba sobre los frenos en su RB20: "Tenemos que analizar los problemas. Sergio se quejaba de problemas con los frenos. Tenemos que ver cuál es el motivo. Creo que es la primera vez que ocurre en las últimas carreras", señaló.

Estas fueron las quejas del corredor nacido en Jalisco tras la quali en México: "Los principales problemas que he tenido toda la semana es que no puedo frenar el auto, no puedo frenar a las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno porque cuando intento atacar, empiezo a bloquear. Ese ha sido el principal problema", comentó.

Sin embargo, la cuenta RBR News realizó una recapitulación de todas las veces que el número 11 se ha referido sobre los frenos en su RB20. No es la primera vez que el asesor comete un error al hablar sobre los problemas del mexicano.

“The first time Checo complained about the brakes”



Are we watching the same 2024 season?



😦😦😦#MexicoGP https://t.co/RNneTDmOFC pic.twitter.com/hYTtHsRMX4