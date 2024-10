Lo ÚLTIMO sobre el futuro de Colapinto en F1

Han surgido rumores de que Franco Colapinto pronto se unirá a la familia Red Bull. El piloto de Williams claramente impresiona con sus puntos en la Fórmula 1. Tom Coronel sabe más y deja entrever la nueva oportunidad para el argentino.

Llamó a Colapinto para sustituir al estadounidense por el resto de la temporada. Era un desconocido para muchos, pero con el octavo y décimo puesto en Azerbaiyán y Estados Unidos respectivamente, de repente se le ve como un gran talento. Alexander Albon, incluso sin tener en cuenta los abandonos, tiene una posición final promedio más baja que su compañero de equipo novato.

“Sin duda es alguien con un futuro por delante”, dijo Helmut Marko sobre Colapinto en una conversación con Motorsport -Total i> antes de la carrera en Texas el fin de semana pasado.

El asesor principal de Red Bull está impresionado por el desempeño del bonaerense de 21 años, pero destacó que es un piloto del programa de entrenamiento de Williams. "Lo que ha demostrado es muy bueno, no sólo en Bakú, sino también en Singapur".

¿Qué dijo Tom Coronel sobre Franco Colapinto y Red Bull

Tom Coronel también parece saber más sobre el futuro de Colapinto, y se trata de un equipo que "no es Sauber, aún no tiene nada", empezó misteriosamente en Viaplay.

Al señalar que Kick Sauber todavía tiene un asiento vacío junto a Nico Hülkenberg, Coronel se limitó a responder: "No". En el estudio se dan cuenta de que el conductor del turismo sabe algo. "Sí, pero no lo voy a decir. Lo que se dice es verdad, pero no lo voy a decir".

Coronel luego explicó cómo obtuvo la información. "Su manager es mi antiguo compañero de equipo". Colapinto está en Bullet Sports Management, donde Jamie Campbell-Walter es el director.

Compartió un Lister Storm con Coronel en el Campeonato FIA GT en 2001 y 2003. "Tengo contacto con él de vez en cuando. De repente se encendió una luz, porque pidió el número de teléfono de un jefe de equipo en la Fórmula 1. No lo voy a decir, porque prefiero guardarme algunas cosas para mí".

El hijo de Tom, Rocco Coronel, que hoy celebra su decimocuarto cumpleaños, casualmente ya es miembro de la familia Red Bull como piloto en el programa junior.

