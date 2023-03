Nazario Assad De León

Lunes 13 Marzo 2023 08:04 - Actualizada: 08:04

Andrea Stella ha confirmado los planes de actualización de McLaren para las próximas carreras después de un difícil comienzo de temporada en Bahrein.

McLaren terminó la carrera inaugural de la temporada con ambos autos en el garaje después de que Oscar Piastri sufriera una falla eléctrica y Lando Norris requirió seis paradas en pits para evitar una fuga neumática.

Entre paradas, Norris mostró un ritmo prometedor, algo que hizo que el director del equipo, Stella, sugiriera que el fin de semana no fue tan malo como McLaren esperaba.

Cuando se le preguntó si el equipo tenía planes inmediatos para llevar desarrollos a la pista, Stella dijo: “Hay algunas mejoras menores que ya vendrán en Arabia Saudita y en Australia."

"Hay pequeñas cosas que vendrán para las próximas dos carreras, no necesariamente muy notables, pero deberían agregar algo de rendimiento aquí y allá.

“Entonces, habrá ser la primera de las principales mejoras en Bakú”.

El Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú llega después de un receso de primavera de tres semanas, un período que se abrió después de la cancelación del Gran Premio de China.

McLaren predice un futuro 'agradable'

Las pruebas y el primer fin de semana destacaron que McLaren parece haber descendido aún más en el orden desde el quinto lugar que ocuparon los constructores el año pasado.

Sugiriendo que no se espera que esto siga siendo así por mucho tiempo , Andrea agregó: "El otro elemento que tenemos que reconocer es que no solo está aún más apretada la competencia que el año pasado, sino que incluso compitiendo cerca de Mercedes, Aston (Martin) e incluso Ferrari, sin un auto de seguridad, no estoy seguro que habría gente una vuelta atrás."

“Creo que si corremos bien, si podemos mejorar el auto unas décimas como planeamos hacer, pronto podremos disfrutar de algunas carreras”.