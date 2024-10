De manera oficial se confirmó que existe una conspiración en contra de Sergio Pérez dentro de Red Bull Racing.

Koji Watanabe, presidente de HRC, reveló a Autosport el plan que ha hablado con el equipo de Milton Keynes en relación al ascenso de Yuki Tsunoda: "En cuanto a Tsunoda, nuestro objetivo es que trabaje duro y se asegure un asiento en Red Bull Racing. Creemos que tiene el talento.

"Por supuesto, las decisiones sobre los pilotos dependen en última instancia del equipo, pero como socio hemos solicitado encarecidamente que se le dé a Tsunoda la oportunidad de conducir y probar un coche de Red Bull.

"Queremos al menos darle la oportunidad de demostrar su habilidad. También he hablado directamente con Christian sobre esto. No lo ha descartado. Todavía no se ha decidido nada, pero creo que debemos proceder correctamente.

"Si todo va bien y se reconocen las habilidades de Tsunoda, creo que podría permanecer en Red Bull más allá de 2026 y competir por campeonatos. Sería ideal para Tsunoda convertirse en un piloto más de Red Bull. No es como si se separara de Honda para siempre.

"Su enfoque actual debería ser asegurarse un asiento en Red Bull, y si ese es su objetivo, debería perseguirlo", finalizó.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

