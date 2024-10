Franco Colapinto, FURIOSO tras la Sprint Qualy de Austin

Franco Colapinto reveló por qué terminó furioso tras su gran exhibición en la Sprint Qualy del Gran Premio de Estados Unidos.

El corredor argentino habló con ESPN tras ponerse en décima posición para la carrera de velocidad en Austin: "Estaba bastante enojado, no, buen trabajo en la Q1 y en la Q2. Se ve que no aprendo porque pedí el mismo cambio que hicimos en la Q3, el mismo cambio aero que hicimos en la Q3 en Bakú y volvió a no funcionar.

"Patiné en la 1, traté de recuperar en la 3, 4, 5, 6, me metí mucha velocidad, fui muy rápido. Llegué a la 7, las gomas sobrecalentadas, volvió a patinar, no volvió a funcionar lo que hicimos, salí patinando de la 9. Traté de recuperar el tiempo como pude en el resto de la vuelta, pero ya fue demasiado, no aguantaba el auto.

"Y nada, un error que tengo que aprender a controlar un poco más, saber entender a dónde está el límite de las gomas y no llegar a ese punto. Pero yo siempre quiero más, más, más carga, más carga, más carga y no, a veces hay un punto, un punto que dice basta el auto.

"Hay mucho por adelante también, se puede hasta inclusive sumar puntos mañana en la sprint. Y luego comienza todo de cero, clasificación de esta oportunidad para el gran premio. Sí, comienza todo de cero, es verdad, tengo ganas de clasificar de vuelta.

"Pero no, mañana tenemos creo que otra vez chance de hacer algo, obviamente que la larga es importante, vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Pero bueno, hay que entender qué pasó hoy en la Q3 para que no se dé vuelta mañana y nada, estoy seguro que vamos a tener un buen resultado.

"Obviamente que no es lo ideal, podríamos haber ya alargado en los puntos creo y no va a pasar, pero bueno, hay que trabajar ahora", concluyó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

