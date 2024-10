El ENORME gesto de Checo con Red Bull

Sergio Pérez reveló un enorme gesto que tuvo con los empleados de Red Bull Racing.

El corredor mexicano habló del tema en una entrevista con Univisión durante un evento con un patrocinador y contó lo siguiente: “Mañana haremos un asado. Invité a todo el equipo, porque hace mucho que no nos vemos.

"Lamentablemente tengo que tener cuidado con mi alimentación, porque como sabéis nuestro peso es muy importante. Muy feliz de estar aquí con toda esta gente, a veces se te olvida todo el apoyo que tienes de todos los mexicanos y latinos.

"Me encanta estar en Austin. Estar aquí me motiva porque estoy muy cerca de casa, con mucha gente que me apoya durante todo el año y estos fines de semana (Austin y México) son los más importantes de mi temporada.

“Quiero agradecer a toda la afición mexicana que hace el esfuerzo de venir a apoyarme, no hay como México. Y todo el apoyo y amor que recibo son momentos muy valiosos que permanecerán conmigo para siempre”, apuntó.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

