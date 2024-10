La CONTUNDENTE respuesta de Colapinto sobre su futuro en F1

Franco Colapinto lanzó una contundente respuesta sobre su futuro en la Fórmula 1 para la temporada 2025.

Durante su aparición en el podcast The Fast and The Curious, el corredor argentino se pronunció sobre el panorama de su situación de cara a la próxima campaña las posibilidades de verlo en algún asiento: "No tengo idea de lo que es posible, lo que no es posible.

"Tal vez deberías preguntarle a james que ha estado hablando mucho sobre eso, probablemente esté por aquí, pero sí, sabes que mi sueño es quedarme en la fórmula uno, por eso estoy trabajando y voy carrera a carrera y este año tuve una oportunidad increíble que aproveché con ambas manos.

"Pero mi objetivo es quedarme en la fórmula uno, vine para quedarme y esa es la realidad así que estoy dando lo mejor de mí para intentar mostrarle a la gente de lo que soy capaz y que merezco un asiento en la fórmula uno y lo estoy haciendo bien en este momento.

"Así que todo va en la dirección correcta, pero por supuesto el punto de vista del asiento es que creo que se ve muy muy difícil, no estoy pensando en 2025. Estoy completamente concentrado en este año con lo que tenemos que hacer con la gran oportunidad lo tengo para el 2024 y terminar el año con buen pie.

"Y luego veremos que hago en el 2025, hay tiempo para pensar en diciembre cuando termine el año", comentó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

