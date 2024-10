Revelan EXTRAÑA situación sobre la llegada de Hamilton a Ferrari

Frédéric Vasseur ha revelado que fue relativamente fácil llevar a Lewis Hamilton a Ferrari y deshacerse de Carlos Sainz.

Muchos pensaban que sería una tarea imposible liberar al siete veces campeón del mundo de su contrato con Mercedes, pero nada más lejos de la realidad.

Incluso antes de que comenzara la temporada 2024, salió la gran noticia de que Hamilton había llegado a un acuerdo con el equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Esta transferencia fue una gran sorpresa para muchos.

No solo fue notable el momento del anuncio, sino también el hecho de que Hamilton todavía tenía un contrato vigente con los Silver Arrows. En 2023, Hamilton firmó un nuevo contrato que le mantendría en Mercedes hasta mediados de 2025.

Sin embargo, una cláusula de escape aseguró que el múltiple campeón del mundo pudiera sentarse con Ferrari. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Vasseur reveló que "extrañamente no fue difícil" incorporar a Hamilton.

"No es difícil" llevar a Hamilton a Ferrari

No dice cómo Vasseur logró conseguir la palabra sí de Hamilton, pero el francés lo reconoce En realidad, no fue nada difícil conseguir que el siete veces campeón del mundo estuviera al lado de Charles Leclerc. Esto también le pareció notable, admite.

"Curiosamente, no fue difícil llevar a Hamilton a Maranello", dijo Vasseur. También hubo rumores en torno al anuncio de que Leclerc no habría estado nada contento con la llegada del piloto de Stevenage, pero según Vasseur esto no es cierto.

De hecho, se dice que fue Leclerc quien instó a Vasseur a hacer todo lo que estuviera en su mano para hacer posible la llegada de Hamilton.

"Charles siempre estuvo a favor de la llegada de Lewis y me empujó a hacer todo Yo podría hacerlo posible", dice Vasseur.

"Cuando me di cuenta de que Charles siempre había sido positivo acerca de Lewis, porque entendía la oportunidad que era para él, presioné aún más para ficharlo".

Al final, Vasseur logró esta misión y Carlos Sainz Jr. el repentino mensaje de que tenía que irse después de la temporada 2024.

