El agitado encuentro de Checo con una LEYENDA

Julio César Chávez platicó como conoció a ‘Checo’ Pérez, pero no es la situación tan amigable que pudiéramos pensar.

El mayor ídolo del boxeo mexicano y el mayor exponente del automovilismo en la historia se conocieron, pero no de la mejor manera, incluso con tintes violentos de por medio.

El boxeador es reconocido por ser uno de los más importantes de la historia, pero también porque en el pasado no tuvo una buena relación con su hijo, a pesar de que decidió seguir sus pasos.

De acuerdo con lo dicho por JC Chávez, tuvo un encuentro con el integrante de Red Bull Racing cuando el piloto tenía alrededor de 16 años y todo fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, sitio donde se encuentra el Estadio GNP Seguros.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Checo Pérez?

“Lo conocí de muy chico a Checo Pérez, nunca se me va a olvidar ese día cuando lo conocí en la CDMX, recuerdo que fui a un evento y estaba él ahí, me saludó, tenía como 15 años o 16, estaba emocionado de conocerme y me invitó a subirme al coche”, declaró para el ESTO.

El boxeador mexicano dijo que aceptó a dar una vuelta con él, estaba un poco borracho y después se arrepintió de su decisión.

“Empezó a subir la velocidad, cuando iba a 200 o 300 kilómetros por hora le dije ‘bájale hijo de tu chin#ada madre, te voy a rech#ngar, me vas a matar cabrón’, me bajé bien nervioso.

Le dije: ‘No, no me subo otra vez, vete a la chingada’”, finalizó Julio César Chávez.

