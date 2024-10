Sergio Pérez no tendría rival en la parrilla de la Fórmula 1 para el próximo Gran Premio de México.

David Pérez Padilla, Vicepresidente de NewEra (empresa que fabrica gorras sobre los pilotos y equipos de la categoría), habló en entrevista con El CEO sobre el impacto del mexicano en el mercado: “Son miles y miles y miles de gorras con el número 11 de ‘Checo’ Pérez.

"Vendemos también un poco de McLaren, Alpine, Cash App RB; pero ‘Checo’ Pérez solo esa gorra, vende más que cualquier equipo de fútbol de la Liga MX.

"Siempre ha habido el aficionado al béisbol, la gorra que te ponías para el día que no te peinas, el uso de la gorra era ocasional para cierta actividad, eso ha venido cambiando a través de estos 12 años, me gusta pensar que impulsado por New Era.

"Eso ha representado que vayamos atrás de la demanda y por eso hay 200 tiendas de New Era en México (con planes de seguir abriendo más), cada una con alrededor de 5,000 gorras diferentes, con un inventario de más de 15,000”, señaló.

Relacionado: Red Bull da LA MEJOR NOTICIA para Checo en Estados Unidos

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!