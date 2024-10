ATACAN a Ferrari por el cambio de Sainz a Hamilton

Han atacado a Ferrari por la decisión de cambiar a Carlos Sainz por Lewis Hamilton en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Mattia Binotto, ex jefe del equipo italiano, opinó sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo en Corriere.it: "Yo no lo hubiera hecho, pero hizo muy bien en ir a Ferrari, estoy de acuerdo con su decisión

"Yo no hubiera fichado a Hamilton porque Ferrari se había centrado en otros pilotos. Y si el talento es Leclerc, es él quien de alguna manera creo que debe ser acompañado hasta la meta.

"Fred pudo continuar el proyecto en nombre de la continuidad, no revolucionó una organización estructurada y funcional. Él también tomó sus propias decisiones, pero repito: si Ferrari gana, estoy feliz porque conozco el equipo y sé cuánto esfuerzo se ha invertido para llevarlo a un cierto nivel.

"Desde niño apoyé a Ferrari. Todavía tengo muchas fotos y objetos en casa, el pasado no se puede borrar. Luego están las opciones profesionales, las cosas deben seguir siendo distintas.

"Hoy, sin embargo, me alegro cuando veo ganar al equipo rojo, me alegro especialmente porque conozco ese equipo a la perfección y al que creo que he contribuido", finalizó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

