Ángel Armando Castellanos

Domingo 12 Marzo 2023 07:34 - Actualizada: 10:25

Sergio Checo Pérez debería vencer y fastidiar a Max Verstappen. Eso es lo que piensa el cantante Jary Franco, autor de una canción en honor al piloto mexicano que en los últimos días alcanzó un pico de fama.

El tema se titula "de 0 a 100 Checo Pérez" y lleva 2.4 millones de reproducciones en Youtube. Además, es uno de los más populares en México.

No menciona al neerlandés, sino a Mercedes. Hace alusión a los rebases del tapatío a los coches alemanes.

Cuestionado por Marca MX respecto a lo que le diría a su paisano (Franco también es de Guadalajara) si lo tuviera cerca en una carrera, fue directo, picante y bromista: derrota y haz sufrir a tu coequipero.

"¡Chíngate a Verstappen! (muchas risas). La neta yo lo admiro mucho, lo conocí en Guadalajara antes de que llegara a Red Bull y era una persona muy sencilla. Nos tomamos la foto, creo que en un concierto de Alejandro Fernández y si pudiera decirle algo, le diría que mantenga esa sencillez, porque debe ser bien fácil estando en esos niveles de popularidad, éxito y dinero perder el piso.

"Me encantaría que mantenga esa imagen y que siga representando a México de esa manera y obviamente meterle toda la actitud para llevarse el primer lugar y que se friegue a Verstappen (risas)", aseguró el artista.

"Pudo ser segundo"

Franco consideró que de no haber sido por Max, Sergio terminaba subcampeón de pilotos la temporada pasada; sin embargo, valoró lo logrado.

Yo creo que sí, para mí ya está por lo menos en el Top 5, lo que logró la temporada pasada fue histórico, pudo ser segundo lugar si Verstappen nos hubiera echado la mano, pero haber logrado el tercero fue algo histórico que ojalá pase más veces, aunque va a ser complicado", explicó.

Crítica

Jary recordó el Gran Premio de Brasil y recriminó la falta de apoyo del neerlandés. Antes disfrutaba sus triunfos, pero a partir de ese día lo ve como un enemigo a quien le dedica una canción muy dura.

"Ni te digo (qué tema le cantaría) porque nos censuran la entrevista, máximo respeto como corredor porque es muy bueno, pero yo soy de los que después de todo lo que pasó se me salió del corazón y ya no lo apoyo. Apoyo a Red Bull, pero solo por Checo. Este cuate (Verstappen) no sabe lo que es el compañerismo", sentenció..