La IMPACTANTE declaración de Max que afecta el futuro de Checo Pérez

Max Verstappen ha dado una declaración sobre en su futuro en Red Bull Racing que podría terminar afectando a Sergio Pérez.

En una entrevista con SkySports, el tricampeón del mundo se pronunció sobre el panorama de sus próximos pasos: "No estoy preocupado por eso en este momento, porque todavía hay mucho que tengo que hacer al respecto.

"Quiero mejorar cada año. Todo lo que venga en el futuro todavía está muy lejos. No es algo que me preocupe en este momento. He estado en este equipo durante mucho tiempo y, por supuesto, todos los pilotos al final quieren ganar. Es muy fácil cambiar de equipo, pero no quiero que esto marque mi carrera.

"No quiero pilotar para cuatro o cinco equipos diferentes. Quiero construir una relación larga, estable y hermosa con todos los miembros del equipo y sentirme como en casa.

"Este punto de mi carrera no es algo que quiera. Mi próximo paso, si llega, será mi último paso, pero ese próximo paso también podría ser una extensión con el equipo [Red Bull Racing]. Todo es posible", apuntó.

Max ha dominado la Fórmula 1 durante los últimos tres años, siendo la temporada 2023 el punto culminante absoluto. El piloto de 27 años ganó nada menos que diecinueve de las 22 carreras disputadas y consiguió así su tercer campeonato mundial consecutivo de forma especialmente dominante.

Este año, sin embargo, al holandés no le va tan bien. A falta de seis carreras, Verstappen todavía tiene una ventaja de 52 puntos sobre su rival por el título, Lando Norris, pero está claro que Red Bull Racing está acosado por dificultades.

Además del hecho de que el rendimiento del coche se ha estabilizado enormemente, la superpotencia austriaca ha estado plagado durante todo el año de disturbios internos y líderes salientes. El jefe del equipo, Christian Horner, también tuvo dos conflictos con Jos Verstappen.

En los últimos meses, muchas figuras principales del equipo austriaco han decidido dar un paso al costado para sumarse a otras categorías. Por lo tanto, la salida del neerlandés sería una terrible noticia para Checo y cualquiera que se quede en la formación de Milton Keynes.

¿Cómo está el Campeonato de Constructores previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur demostró que McLaren dominará a Red Bull en el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Lando Norris.

En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de McLaren, que con Norris y Piastri demostraron sus estupendas capacidades y e hicieron inservibles los esfuerzos de la competencia.

Red Bull Racing todavía aspiraba a luchar por el liderato, pero el doble podio de McLaren dejó claro cómo sería el campeonato el resto de la temporada.

Ferrari es el tercer equipo con 441 puntos y Mercedes ha acumulado 329 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo todavía no consigue un solo punto y Williams sigue en ascenso.

1. McLaren 516 puntos

2. Red Bull Racing 475 puntos

3. Ferrari 441 puntos

4.Mercedes 329 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 31 puntos

8.Williams 16 puntos

9. Alpine 13 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

