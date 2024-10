Checo recibe nuevo ATAQUE desde Holanda

Sergio Pérez todavía tiene su asiento en Red Bull Racing y eso ha provocado un nuevo ataque desde Holanda.

Michael Bleekemolen, analista de automovilismo, arrojó luz sobre la situación en una conversación exclusiva con GPFans y reveló su incomprensión: según él, el choque con Carlos Sainz en Bakú también fue especial.

"No sé por qué mantienen a Pérez, pero eso es algo dramático, por supuesto. Se quedó atrapado en la Q1, Q2, lo que sea, es obvio que hay algo más detrás.

"Por supuesto, tiene un poco de buena voluntad, al igual que otro piloto de Red Bull que ha sido expulsado. Pero debería haberse ido, porque no es así como van a ganar el campeonato de constructores.

"Me temo que eso no funcionará porque Pérez todavía está ahí. Probablemente se tratará nuevamente de dinero, el mundo gira en torno al dinero y, en última instancia, también la Fórmula 1.

"Trae patrocinio y tal vez esa sea la razón por la que se queda. Por supuesto, no sabemos exactamente lo que viene. Si hablamos de decenas de millones, eso es una parte sustancial de lo que tienen que gastar en un año.

"El hombre está de alguna manera entre sus orejas, ha retrocedido un poco. No tiene confianza. Ahora también está de acuerdo en que Max está mucho mejor. Hace más de un año dijo que podría convertirse en campeón del mundo.

"Todo ha cambiado. Ese hombre no está pasando por su mejor época desde hace un tiempo, tal vez esa época no vuelva. Se llamó a sí mismo primero El rey de los circuitos callejeros, así que es extraño. Pero el hecho de que se encontraran... realmente no entiendo por qué pasó eso.

"Pérez tuvo mucho espacio por la izquierda. Ya circulaban por la derecha. Sainz viene un poco a la izquierda, pero no mucho. Si Verstappen o Norris hubieran estado ahí, ¿habría sucedido? Yo no lo creo. Fue un momento débil, eso siempre lo tendrás con Pérez", comentó.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

