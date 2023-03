Aloisio Hernández

Sábado 11 Marzo 2023 13:16 - Actualizada: 13:16

Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, aseguró que la competencia no debe subestimar a Sergio Pérez en 2023.

El piloto mexicano logró reponerse tras una mala salida en el Gran Premio de Bahréin y pudo aprovechar el DNF de Charles Leclerc para completar el doblete del equipo de Milton Keynes en la primera ronda del campeonato.

Tras quedarse a solamente tres puntos de poder asegurar el subcampeonato del mundo en 2022, el mexicano espera poder mejorar su consistencia para entrar en la pelea por el título.

El podio del GP de Bahréin

¿Caballo negro?

El jefe de la escudería austriaca habló de lo que espera del nacido en Jalisco para la nueva campaña de la máxima categoría: "El año pasado ganó dos Grandes Premios. El año anterior ganó un Gran Premio (con Racing Point) y fue fundamental para ganar el campeonato de constructores en 2022".

"Creo que es difícil para él tener a Max Verstappen como compañero de equipo, que está poniendo el listón muy alto en la F1 en este momento, pero Checo es lo suficientemente maduro para lidiar con eso".

"Quiere seguir mejorando, y por supuesto, no se trata de ganar una carrera, se trata de las 23, eso va a ser crucial para él; porque no solamente se trata de vencer a Max, también tenemos que ganarle a los Ferrari, Mercedes y Aston Martin, así que no hay que subestimarlo", finalizó.