McLaren presenta el automóvil MÁS POTENTE de la historia

McLaren ha presentado su coche más potente en una presentación épica en las redes sociales que se lanzó en el 50 aniversario de su primera victoria en el campeonato de F1.

El equipo con sede en Woking ganó su primer título mundial de constructores y pilotos en 1974 con Emerson Fittipaldi, y McLaren ganó siete campeonatos más de constructores y 11 más de pilotos.

Sin embargo, el equipo no ha ganado un campeonato con un piloto desde la victoria de Lewis Hamilton en 2008, y ha esperado aún más tiempo para otro título de constructores, que se logró por última vez en 1998.

McLaren ahora se encuentra a la cabeza de la clasificación de constructores por primera vez desde 2014, mientras Lando Norris presiona a Max Verstappen por el título de pilotos.

Mientras disfrutan de su actual éxito en la pista de F1, McLaren ha celebrado el 50º aniversario de su primera victoria en el campeonato presentando su superdeportivo más potente en las redes sociales.

"El W1 tiene la mayor potencia de salida jamás vista por un motor de combustión McLaren con una entrega de potencia épica del nuevo V8 de 4.0 litros, híbrido de alto rendimiento derivado de la Fórmula 1", escribió McLaren Automotive en X.

"El diseño sorprendente impulsado por la excelencia aerodinámica, con alta carga aerodinámica, baja resistencia y efecto suelo innovador de la que fue pionero McLaren".

El W1 es el McLaren homologado para circular por carretera con la aceleración más rápida de la historia, alcanzando los 200 km/h desde parado en unos fenomenales 5,8 segundos.

“Combinado con el impresionante McLaren Active Long Tail, que, en modo carrera, se extiende hacia atrás 300 mm, transformando la parte trasera del coche y ampliando el área de trabajo del difusor”, escribió McLaren en su comunicado de prensa.

“Todo el paquete aerodinámico produce una asombrosa carga aerodinámica de 1.000 kg, cinco veces la que se produce en la configuración de carretera. Aerodinámica que cambia de forma con solo pulsar un botón”.

Al igual que su coche de Fórmula 1, el W1 es un coche de efecto suelo y, al activar su modo carrera, desencadena la “transformación más extrema” para obtener el máximo rendimiento en pista.

