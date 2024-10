Williams destapa la POCA FE que tenían en Franco Colapinto

Williams ha destapado la poca fe que tenían en Franco Colapinto cuando lo subieron al asiento de Logan Sargeant para la recta final de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

James Vowles, jefe del equipo, se pronunció sobre el corredor sudamericano en el podcast Beyond The Grid: “Lo que no esperaba que sucediera es lo rápido que se puso al día.

"Pensé que le llevaría unas cuantas carreras más llegar allí, así que estaríamos en las Américas antes de que lo hiciera. Franco Colapinto se merece un lugar en la Fórmula 1. No esperaba lo rápido que se ha puesto al día.

"Nunca está nervioso, nunca entró en pánico. Él simplemente dice: 'Dame más y yo puedo devolverte más'. En lo que respecta a sus puntos fuertes, él personalmente es que puede soportar toda esta presión, miles de cosas que se te presentan, y lidiar con ellas con calma.

"Nunca se pone nervioso, nunca entra en pánico, nunca se sobrecarga. Simplemente dice: 'dame más y te puedo dar más a cambio'”. Lo que Franco aporta es ofrecernos este rendimiento puro.

"No hay duda de que puede hacer volar este auto. Pero ambos tienen pros y contras, que es algo que tenemos que tener claro. Lo que yo diría es que Franco se merece un lugar en la Fórmula 1”, comentó.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

