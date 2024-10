Williams revela por qué Sainz tiene preferencia sobre Colapinto

Williams ha revelado por qué es que Carlos Sainz tiene preferencia sobre Franco Colapinto para la temporada 2025.

James Vowles, jefe del equipo británico, habló en el podcast Beyond The Grid sobre el panorama de ambos corredores de cara a la siguiente campaña de F1: “En 2025, creo que tendremos la mejor alineación de pilotos de la parrilla.

"Quiero decir, Franco está haciendo un trabajo brillante. Lo que no tiene es la experiencia que Carlos traerá, pero está haciendo un trabajo sobresaliente. Creo que desde la perspectiva no solo de conducir el auto, sino de liderar al equipo hacia adelante, tendremos la mejor alineación de la parrilla.

"Eso ayudará a motivarnos y empujarnos hacia adelante. Hay buenos desarrollos en curso, como una continuación de 2024 a 2025. Esa es mi opinión al respecto. Y explicaré algunas de las razones detrás de esto hasta cierto punto.

“A, ambos están rindiendo a un nivel muy alto. Quiero decir, Carlos ha conducido contra todos los pilotos que acabamos de discutir. Contra Lando, tuvo éxito. Contra Charles, con altibajos. Pero él está ahí o cerca. Casi no hay nada entre esos dos pilotos.

“Contra Max, en ese primer año en Toro Rosso, [él] estuvo excepcional contra él. Así que no es que no haya sido desafiado a lo largo de su carrera. Ha sido desafiado todo el tiempo y ha resistido. Pero no es solo eso en lo que me baso. No es en el auto, es fuera del auto.

“En el poco tiempo que lo he conocido bien, él impulsa al equipo hacia adelante. Quiere dedicar cada minuto de su tiempo que pueda para que este equipo tenga cada vez más éxito. Y esa es una combinación que no está necesariamente disponible en toda la parrilla.

“Lo que quiero decir con eso no es solo conseguir el auto. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es querer que esta sea una organización exitosa. Dime qué más podemos hacer. Y eso es lo que espero. Y Alex está construido de la misma manera”, dijo.

¿Cómo está el Campeonato de Pilotos previo al GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

